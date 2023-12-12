В Москве на 83-м году жизни скончалась ведущая радио «Маяк» Людмила Швецова, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Тело Швецовой нашел в ее квартире на Юрловском проезде в Отрадном сын радиоведущей. Уточняется, что следов насильственной смерти на теле не обнаружили. О причинах смерти Швецовой ничего не сообщается.

Свою карьеру на радио Людмила начала еще будучи студенткой журфака. Позже она устроилась на радиостанцию «Маяк», на которой проработала до 1987 года. По воспоминаниям женщины, ей пришлось уволиться с любимой работы, потому что просто не хватало времени на семью - Швецова воспитывала пятерых детей.

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