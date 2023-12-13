Умер автор «Бандитского Петербурга», журналист Андрей Константинов

На 61-ом году жизни умер российский журналист, автор «Бандитского Петербурга», основатель «Агентства журналистских расследований», «Фонтанки» и 47news Андрей Константинов. Он ушел из жизни 13 декабря.

Коллеги Андрея Константинова сообщают, что последний год журналист тяжело и неизлечимо болел. Точный диагноз не уточняется.

О дате похорон сообщат позднее, пишет Фонтанка.

Константинов — автор книг «Преступный мир России», «Адвокат», «Журналист», «Сочинитель» и других. Именно по мотивам его романов был снят сериал «Бандитский Петербург».

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