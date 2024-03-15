Умерла 93-летняя оперная певица и народная артистка СССР Ламара Чкония. Об этом сообщила ее дочь Этери в личном блоге.

14 марта 2024 года оперная певица умерла на 94-м году жизни. Что стало причиной ее смерти — не уточняется. В последние годы она жила в Грузии.

«У меня и Нато больше нет мамы. Сегодня, 14 марта, скончалась Ламара Чкония», — высказалась Этери.

Чкония родилась в Батуми 27 декабря 1930 года. В 1956 году она стала выпускницей Тбилисской государственной консерватории. Певица выступала на сцене Тбилисского театра оперы и балета и Киевского оперного театра. Она награждена орденом «Знак Почета».

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