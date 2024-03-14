Умер первый диктор орловского телевидения Виталий Короткевич

14 марта умер первый диктор орловского телевидения, кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный преподаватель ОГУ имени Тургенева Виталий Короткевич. Ему было 79 лет.

Виталий Короткевич ехал к на вечерний эфир сразу же после окончания занятий со студентами. У него была подходящая для телеведущего внешность, тембр голоса, правильная речь. Когда он не смог совмещать два дела, то сосредоточился на преподавании немецкого языка, сообщает ГТРК «Орел».

Прощание с Короткевичем пройдет 16 марта в 11.00 в зале на ул. Приборостроительной, 33а.

Ранее умер звезда Высшей лиги КВН Марат Джуманалиев. Ему было 43 года. Что стало причиной его ухода из жизни, не сообщается. Близкие лишь написали, что произошел несчастный случай.

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