Умерла 91-летняя создательница «Игры престолов» Эйприл Ферри. Об этом сообщает издание «Российская газета» со ссылкой на Гильдию художников по костюмам (CDG).

Эйприл Ферри умерла через три месяца после 91-летия. Что стало причиной ее смерти — пока не уточняется.

Напомним, что знаменитость родилась в Северной Каролине. Она являлась актрисой, бывшей бродвейской танцовщицей, художником по костюмам. Кроме того, ее номинировали на премию «Оскар» за комедийный вестерн 1994 года.

Также Ферри известна как создательница костюмов для сериалов «Игра престолов», «Рим» и для фильма «Мир Юрского периода».

В 1984 году она дебютировала как актриса в проекте «Убийство Майкла».

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