Умер актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Дэвид Гейл

Умер актер Дэвид Гейл, ставший известным после роли в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Ему было 58 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на слова друга погибшего Питера Феррьеро.

Приятель актера отметил, что Дэвид был добрым человеком и «подарком для всех». Также он подчеркнул, что уход из жизни Гейла – это огромная потеря.

Причина смерти знаменитости пока не раскрывается. Кроме того, нет информации о том, болел ли артист в последнее время или нет.

Напомним, что за свою карьеру Дэвид успел сняться в проектах «Саванна», «Скорая помощь» и «Робин Гуды».

Ранее умер украинский актер «Джентльмен-шоу» и сценарист «Голых и смешных» Евгений Хаит. О его кончине сообщил шоумен Олег Филимонов. Оказалось, что артист ушел из жизни в Одессе. Причина – остановка сердца.

Также недавно был найден мертвым 57-летний актер из «Склифосовского» Алексей Сдобнов. Его тело обнаружили в машине.