Певец Кательеле Чингома умер в 32 года после отказа печени

Африканский певец и автор песен Кательеле Чингома, известный своим суперхитом Asowe, умер на 33-м году жизни. Причиной смерти стал отказ печени.

Артист скончался 18 января в центральной больнице Лилонгве, столицы Малави. Однако известно об этом стало только сейчас. Врачи боролись за его жизнь, но спасти Чингома не удалось, сообщает издание Malawi Voice.

В 2021 году певец впервые пожаловался на проблемы со здоровьем. Он вынужден был временно оставить сцену, чтобы пройти курс лечения. Позже он несколько раз опровергал слухи о своей смерти, а также о том, что якобы тяжело болен.

Дебютный альбом Кательеле Чингома выпустил в 2011 году. Кроме хита Asowe, который прославил певца в 2009 году, его визитной карточкой были также треки Mulomwa и Ndili Nawo Mwayi («Мне повезло»).

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