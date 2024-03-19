Умерла 90-летняя балерина Музыкального театра Карелии Людмила Овчинникова. Об этом сообщает группа «СТД РК. Дом Актера».

17 марта 2024 года на 91-м году жизни умерла Людмила Овчинникова-Васильева. Что стало причиной ее смерти — не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

Овчинникова работала в Музыкальном театре с его основания — с 1955 года. Она вошла в историю как первая исполнительница Матери Лемминкяйнена в балете «Сампо». Также умершая была членом Союза театральных деятелей более 60 лет.

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