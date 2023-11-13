Умерла 88-летняя латвийская актриса Мудите Шнейдере

Умерла советская и латышская актриса, писательница Мудите Шнейдере. Ей было 88 лет. Смерть вдовы актера Хария Лиепиньша наступила 11 ноября, но известно об этом стало только сейчас.

Мудите Шнейдере являлась выпускницей театрального факультета Латвийской государственной консерватории. В 1955 году она поступила на службу в театр «Дайлес», в котором проработала 40 лет, сообщает «Российская газета».

Шнейдере дебютировала в кино, сыграв роль Лиене в фильме «Весенние заморозки». В российском прокате ее дублировала актриса Клара Румянова. Кроме того, Мудите снималась в фильмах «Причины и следствия», «Личная жизнь Деда Мороза» и других картинах.

Кроме того, в 1995 году Шнейдере стала писателем. Она является автором мемуаров латышских актеров Эвалдса Валтерса и Эдуарда Смильгиса.

Ранее скончалась российская писательница и драматург Нина Садур. Ей было 73 года.

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