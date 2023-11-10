Актриса Райма Абдубачаева, сыгравшая в драме «Джамиля», умерла в возрасте 75 лет

Cоветская и киргизская актриса театра и кино Райма Абдубачаева умерла на 76-м году жизни. Об этом сообщило министерство культуры Киргизии.

Причина смерти актрисы не уточняется. О месте похорон и дате прощания с Раймой Абдубачаевой информации нет.

Актриса с 1955 года служила в Киргизском драматическом театре, где в основном играла роли детей и подростков. В 1972-1985 годах служила в Ошском драматическом театре.

В 1968 году Абдубачаева сыграла свою первую роль в драме режиссера Ирины Поплавской «Джамиля». Фильм был снят на киностудии «Мосфильм».

Райма родилась в семье актеров. Ее отец Исмаилбек Абдубачаев был выпускником Театрального института имени Луначарского в Москве. Мать, Даркул Куюкова - народная артистка СССР, сообщает «Российская газета».

Ранее стало известно, что музыкант, заслуженный деятель искусств Азербайджана, композитор Мобил Бабаев ушел из жизни в 77 лет. Смерть наступила в ночь на 10 ноября.