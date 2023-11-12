Драматург и писательница Нина Садур умерла на 74-м году жизни

Скончалась российская писательница и драматург Нина Садур. Ей было 73 года.

О смерти драматурга рассказала ее дочь Екатерина Садур.

«Сегодня, в воскресенье, 12 ноября 2023 года моя мама Садур Нина Николаевна в 11.40 по московскому времени отошла ко Господу», — написала она на своей страничке «ВКонтакте».

Отпевание пройдет в среду, 15 ноября.

Нина Садур родилась в 1950 году в Новосибирске. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. В 1989 году выпустила свой полноценный сборник пьес «Чудная баба». Она была автором романов повестей, сценариев к фильмам и сериалам.

Творчество Садур известно и за рубежом. Ее пьесы ставили в Швеции, а книги издаются в Финляндии, Англии, Германии, Словакии и Японии.

Ранее умер актер из фильмов «Рэмбо 3» и «Жемчужина Нила» Спирос Фокас. Ему было 86 лет.