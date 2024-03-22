Умерла 87-летняя итальянская поп-певица Коки. Об этом сообщает «Российская газета».

Итальянская поп-звезда 1960-х Коки (Эльза Маццетти) умерла на 88-м году жизни. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

Артистка родилась в Милане в 1937 году. В 1954 она дебютировала в составе поп-оркестра, в 1960 — взяла сценический псевдоним. Спустя 3 года певица выпустила первый альбом.

В 1964 умершая снялась в комедии Canzoni, bulli e pupe. В 1980-х влилась в состав группы Oldies. С конца 90-х она стала постоянной гостьей телешоу.

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