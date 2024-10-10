Умерла 87-летняя европейская кинозвезда Элиза Монтес
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Умерла европейская звезда кино Элиза Монтес. Женщины не стало 9 октября этого года, сообщает зарубежный портал El Plural.
Информации о причинах смерти и месте похорон пока нет.
Известно, что 87-летняя Элиза была актрисой мирового уровня. Испанская красавица снималась в британских, германских, итальянских, французских, американских фильмах. Она родилась в Андалусии в 1934 году. Карьера ее началась с театральной сцены, на экране Монтес оказалась в первой половине 1950-х.
Знаменитость снялась в более 80 работах: «Пока, молодежь!», «Фаустина», «Анна сказала "да"», «Гибралтар», «Бандиты Красной реки», «Эрик – викинг», «Возвращение великолепной семерки», «За доллары и славу», «Джанго, прощай!».
В большинстве случаев Монтес приглашали на роли нежных юных девушек, а потом – чопорных жен.
Ранее мы писали о том, что умер в 67 лет бронзовый призер Олимпиады-80 по легкой атлетике Александр Пучков.
Также стало известно о смерти актрисы из легендарного фильма «Карнавал» Тамары Лязгиной. Женщины не стало на 84-м году жизни.