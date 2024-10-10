Умер в 67 лет бронзовый призер Олимпиады-80 по легкой атлетике Александр Пучков

В Санкт-Петербурге умер заслуженный мастер спорта СССР, призер Олимпийских игр по легкой атлетике Александр Пучков. Ему было 67 лет.

Информацию о смерти подтвердили в пресс-службе Комитета по физической культуре и спорту. При этом причина смерти Александра Пучкова не раскрывается.

Известно, что церемония прощания состоится 13 октября в 10:00 в Среднем зале Крематория на Шафировском проспекте.

«Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и РОО «Олимпийский Совет Санкт-Петербурга» выражают искренние соболезнования родным, близким и друзьям Александра Николаевича», — говорится в некрологе, который приводит портал 78.ru.

Александр Пучков с 1977 по 1982 годы входил в сборную СССР. На Олимпиаде-80 в Москве завоевал бронзовую награду в беге на 110 метров с барьерами, дважды становился победителем Всемирной Универсиады и один раз чемпионом Европы.

Кроме легкой атлетики Пучков также занимался бобслеем и являлся мастером спорта международного класса.

Ранее умер 31-летний защитник сборной Греции и «Панатинаикоса» Джордж Болдок. Спортсмена нашли мертвым в бассейне его дома в Глифаде.