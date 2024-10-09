На 84-м году жизни умерла актриса из «Карнавала» Тамара Лязгина. Об этом сообщает aif.ru.

5 октября скончалась цирковая артистка и актриса Тамара Лязгина. Женщине было 83 года. Причина смерти артистки не уточняется. Известно, что церемония прощания состоялась 8 октября в храме Живоначальной Троицы в Хорошеве. Лязгину похоронили на Даниловском кладбище.

Тамара Лязгина еще в детстве начала заниматься балетом и акробатикой. Ребенком ее взяли в гастрольную труппу цирка-шапито. В 1976 году Лязгина окончила режиссёрский факультет ГИТИС, после этого она снималась в таких картинах, как «Агония», «В одно прекрасное детство», «Карнавал». Под конец жизни Лязгина увлеклась писательством — она опубликовала несколько романов и циклов рассказов.

Ранее мы писали о том, что в Брянске скончалась заслуженная работница театра драмы Ирина Дроханова.