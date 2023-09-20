Умерла 86-летняя актриса из ремейка «Моей прекрасной няни» Гриманеса Хименес. Об этом сообщает портал «Российская газета» со ссылкой на профсоюз чилийских артистов.

По данным источника, в августе 2023 года знаменитость была госпитализирована в Сантьяго. Врачи упорно боролись за ее жизнь, однако 18 сентября она скончалась из-за нарушения мозгового кровообращения.

Хименес снялась во многих проектах, в числе которых фильмы, сериалы и теленовеллы. Также актриса появилась в ремейках американских ситкомов. В России эти проекты называются «Моя прекрасная няня» и «Счастливы вместе».

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