Умер 76-летний советский и американский режиссер Михаил Хусид. Об этом сообщает портал Театръ.

По информации источника, деятель кино скончался 15 сентября 2023 года. Что стало причиной его смерти — пока не уточняется. Также нет данных о том, когда состоится церемония прощания с Михаилом.

Напомним, что Хусид родился в Германии в 1947 году. В 1977 году он стал выпускником режиссерского факультета ЛГИТМиКа. В 1990 году Михаил создал в Царском Селе площадку — Международную мастерскую театра синтеза и анимации «Интерстудио». В ней были поставлены два знаковых спектакля: «Дон Жуан» и «Бобо мертва. Прости мне, Вавилон», в которых использовались принципы европейского авангардного театра.

В 1997 году деятель кино переехал в США и занялся образовательной деятельностью.

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