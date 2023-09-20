Звезда турецких сериалов Мерве Каяалп покончила с собой в 36 лет

Турецкая актриса Мерве Каяалп покончила с собой в возрасте 36-ти лет. Тело звезды сериалов «Воин» и «Мечты и надежды» обнаружили 18 сентября. Об этом сообщает kp.ru.

Как стало известно, артистка лишила себя жизни в доме своих родителей. Соседи рассказали, что услышали подозрительные звуки, поэтому предпочли вызвать полицию, а также скорую помощь. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов попали внутрь жилья и обнаружили Каяалп. Реанимировать ее уже было бесполезно. Медики констатировали смерть.

В роковой день Мерве находилась дома одна. Изначально была информация, что она ссорилась со своим отцом, однако мужчина опроверг это и заявил, что на тот момент отсутствовал. Пока до конца так и неизвестно, почему именно актриса решила покончить с собой. Но друзья погибшей утверждают, что огромную роль могла сыграть затяжная депрессия.

Ранее скончался создатель «Дяди Стёпы» художник Герман Мазурин. На момент смерти ему уже был 91 год. Причиной ухода их жизни стали травмы, полученные творцом после падения в собственном доме. Два месяца он провел в больнице, но так и не смог поправиться.