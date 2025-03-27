Умерла 86-летняя актриса и воздушная гимнастка Галина Шубарина

Скончалась Галина Шубарина, воздушная гимнастка, актриса, вдова знаменитого танцора Владимира Шубарина. Соответствующая информация появилась на портале «Кино-театр.ру».

Артистка ушла из жизни в возрасте 86 лет. Причина и обстоятельства смерти неизвестны.

Галина Шубарина появилась на свет 29 ноября 1938 года. Ее актерский дебют состоялся в 1967-м - в фильме «Арена» Самсона Самсонова. Музыку для киноленты написал Эдуард Артемьев. В 1974-м снялась с супругом в «Улыбке танцора», фильме-бенефисе Владимира Шубарина.

Кроме того, женщина принимала участие в документальных проектах «Судьба в танцевальных ритмах» и картине 2007-го, также посвященной мужу.

Владимир Шубарин был другом Владимира Высоцкого, они вместе сыграли в «Опасных гастролях» Юнгвальда-Хилькевича. Танцор скончался 16 апреля 2002 года.

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