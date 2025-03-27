Умер в 63 года заслуженный артист России Алексей Веселкин

Умер заслуженный артист России Алексей Веселкин. Ему было 63 года. Информация о кончине телеведущего появилась на портале «Кино-театр.ру».

Веселкин скоропостижно ушел из жизни 26 марта. Причина смерти пока не разглашается.

Печальные новости подтвердили коллеги артиста по Российскому академическому молодежному театру.

«Алексей Веселкин был принят в труппу РАМТа в 1983 году сразу после окончания Театрального училища им. Щукина. За 42 года в театре он сыграл почти 60 ролей, каждая из которых становилась настоящим, ярким событием», - сказано в обращении коллег.

Отметим, что Алексей многим зрителям запомнился по ролям в проектах «Не родись красивой», «Кулагин и партнеры» и других. Кроме того, он вел программы «Магазин на диване», «До 16 и старше», «Хочу все знать».

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