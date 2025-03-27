Умер в возрасте 77 лет народный артист Татарстана и пианист Марат Сиразетдинов

Умер народный артист Татарстана, пианист Марат Сиразетдинов. Ему было 77 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти музыканта не раскрываются. Известно, что его похоронят в Казани на кладбище на Мамадышском тракте 27 марта.

Марат Сиразетдинов прославился как виртуозный исполнитель произведений Фридерика Шопена, Сергея Рахманинова, Роберта Шумана, Сергея Прокофьева и других композиторов.

Он начал свою карьеру в 70-х годах и дал более 200 концертов, став одним из самых ярких представителей татарстанской фортепианной школы, сообщает портал «Татар-Информ».

Ранее умерла участница 10-го сезона «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева. Ей было 47 лет. Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что тело артистки обнаружил в квартире гражданский муж.

Также сообщалось, что умерла автор романов «Дневники вампира» Лиза Джейн Смит. Женщине было 66 лет, и она страдала от редкого аутоиммунного заболевания.