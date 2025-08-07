Умерла 85-летняя американская певица Нэнси Кинг. О смерти знаменитости сообщает музыкальный портал OMN.

Что стало причиной смерти — не уточняется.

Певица родилась в 1940 году в Орегоне. В 1960 году она переехала в Сан-Франциско, где стала выступать в составе ансамбля университета. Умершая обладала большим диапазоном, активно гастролировала и работала с ведущими джазовыми артистами.

В 1970 году она записала первую песню. Ее последняя композиция вышла в 2011.

Кинг называют дивой джаза.

