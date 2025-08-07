После болезни умер 88-летний джазмен и лауреат премии «Грэмми» Эдди Пальмиери. О смерти музыканта сообщает The Guardian.

Пианист, композитор и руководитель оркестра умер у себя дома в Нью-Джерси после продолжительной болезни. Диагноз Эдди не раскрывается.

Умерший начал играть на фортепиано в раннем возрасте. Достигнув мастерства, он стал экспериментировать, смешивая афроамериканские и латиноамериканские стили. Ему удалось создать уникальное разножанровое сочетание с элементами сальсы, фанка и джаза.

Эдди стал первым латиноамериканцем, получившим статуэтку «Грэмми» в 1975 году. Артист был удостоен этой награды восемь раз. За всю карьеру он выпустил почти сорок музыкальных альбомов.

Также умерший написал композиции для фильмов «Гладиатор», «Человек дождя».

