В возрасте 92 лет скончался известный немецкий актер и режиссер Лутц Моммартц

Известный немецкий актер, сценарист и режиссер Лутц Моммартц скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщает WDR.

Артист умер в среду, 6 августа.

Помимо основной режиссерской деятельности, Моммартц также занимался монтажом и выступал в качестве оператора. Его дебют как постановщика состоялся в 1965-м году с кинокартины «Эгон Вольке».

Родился кинематографист в 1934-м году. Жил и работал Дюссельдорфе, куда переехал с семьей в 1937-м. На какое-то время перебрался в Берлин. До того, как начать заниматься фильмами, Моммартц увлекался живописью. В кино ушел с головой в 1960-х годах.

Режиссер считается одним из лидеров немецкого экспериментального кинематографа. Всего на его счету более шестидесяти фильмов. Среди них такие, как «Напротив», «Лестница», «Палец», «Железная дорога», «Испанский детектив» и другие.

