Умерла 85-летняя актриса Полин Коллинз после борьбы с болезнью Паркинсона. Об этом сообщает ТАСС.

Британская актриса, сыгравшая в мелодраме «Ширли Валентайн», умерла в окружении близких в доме для престарелых. Последние несколько лет она боролась с болезнью Паркинсона.

«Полин значила так много для стольких людей, играя множество ролей. Яркая, живая, остроумная личность на сцене и на экране. Ее блистательная карьера включала образы политиков, матерей и королев», — сказано в некрологе.

В фильмографии умершей более полусотни проектов. Она снималась в сериалах «Вверх и вниз по лестнице», «Дорога в рай». Наибольшую известность ей принесла роль домохозяйки Ширли Валентайн, за которую была номинирована на «Оскар», «Золотой глобус».

В 2001 году Коллинз стала офицером ордена Британской империи за заслуги в области драматического искусства.

