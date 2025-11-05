Из-за разрыва аневризмы в мозгу: рэпер Young Bleed умер в 51 год

Рэпер Гленн Клифтон-младший, известный как Young Bleed, ушел из жизни. 51-летний артист скончался из-за разрыва аневризмы в головном мозгу, передает Российская газета со ссылкой на профильные ресурсы.

О кончине рэпера сообщил его официальный представитель. Позже эту информацию подтвердил его сын. Подробности случившегося не приводятся.

Гленн Клифтон-младший родился в 1974 году. Он читал рэп большую часть своей жизни. Уже в 9 лет мальчик серьезно увлекся этим музыкальным направлением. Он выпускал свои треки на кассетах и распространял их по улицам до тех пор, пока его не заметил лейбл.

Первый серьезный успех рэпера произошел в 1998 году. Тогда его трек поднялся на первую строчку R&B/Hip Hop-чарта Billboard.

