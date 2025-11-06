На 78-м году жизни умер австралийский певец, фронтмен группы The Delltones Дэнни Майерс

В возрасте 77 лет ушел из жизни австралийский певец Дэнни Майерс, также известный как фронтмен популярной в 80-х годах серф-рок-группы The Delltones.

О его смерти пишет Daily Mail. Причиной называется продолжительная болезнь почек.

Майерс начал свою карьеру в Новом Южном Уэльсе. Там он несколько лет выступал в местных группах, пока не получил предложение, которое изменило его жизнь. В 1982 году артист присоединился к легендарному вокальному ансамблю из Сиднея The Delltones, благодаря чему получил известность не только в Австралии, но и во всем мире.

Коллектив был одной из самых популярных групп в стране, начиная с 1960-х годов. Музыканты часто выступали в популярных шоу, таких как Bandstand и In Melbourne Tonight.

Вместе с The Delltones Майерс выступал по всей Австралии и за ее пределами, исполняя классический серф-рок и поражая тысячи поклонников. После ухода из группы в 2011 году певец продолжил выступать как сольный исполнитель в сопровождении собственного коллектива.

Другие участники группы почтили память коллеги в соцсети.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем печальную новость о кончине Дэнни Майерса после его мужественной борьбы с редким заболеванием почек. Мы выражаем глубочайшие соболезнования и любовь его семье и всем, кого он затронул», — написали музыканты.

