Умерла 84-летняя страдавшая деменцией бывшая жена Чака Норриса Дайан Холечек

Умерла страдавшая деменцией бывшая жена Чака Норриса Дайан Холечек. Об этом сообщает TMZ.

В США умерла 84-летняя экс-супруга актера из фильма «Путь дракона». Она скончалась в своем доме в Техасе после борьбы с деменцией.

«Мы благодарны за то, что она больше не страдает. Она была лучшей, самой замечательной мамой. Нам так повезло, что она у нас была», — сказал старший сын Холечек.

Дайан родилась в 1941 году. Она познакомилась с Норрисом во время учебы в старшей школе Норт в Торрансе. Влюбленные поженились в 1958 году, когда Дайан было 17 лет, а Чаку – 18. За годы брака Норрис стал звездой Голливуда.

В 1962 году у пары родился старший сын Майк, который пошел по стопам отца и связал жизнь с актерством. Через 2 года Холечек стала мамой во второй раз. Она родила мальчика по имени Эрик.

В 1988 году супруги расстались после 30 лет семейной жизни.

Ранее в возрасте 67 лет скончался испанский актер кино и телевидения Адольфо Фернандес. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что кубино-американский кантри-музыкант Рауль Мало умер от рака кишечника в 60 лет.