В возрасте 67 лет скончался испанский актер кино и телевидения Адольфо Фернандес

Известный испанский актер кино, театра и телевидения Адольфо Фернандес скончался в возрасте 67 лет.

О его смерти сообщает издание ABC Culture. Информация об уходе артиста из жизни также появилась в базах профильных агрегаторов. Он умер в минувшую пятницу, 12 декабря, у себя дома в Пералес-де-Тахунья, Мадрид. Причиной стало онкологическое заболевание.

Адольфо Фернандес родился в Севилье в 1958-м году. Активно сниматься в кино начал в 1990-х. В его фильмографии порядка 90 кинолент. Самые знаменитые его работы: «Точный выстрел», «Семь жизней», «Вашингтонские волки», «Искусство умирать», «Поговори с ней».

Кинокартина «Альмодовара» с его участием взяла премию «Оскар». Его последний фильм вышел в этом году.

