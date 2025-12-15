В возрасте 60 лет умер кубино-американский музыкант и основатель группы Mavericks Рауль Мало

В возрасте 60 лет скончался кубино-американский музыкант и автор песен Рауль Мало. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. В сентябре этого года он сообщил, что рак прямой кишки дал метастазы, пишет The Guardian.

Мало родился 7 августа 1965 года в семье иммигрантов, в начале 1960- годов переехавших с Кубы в Майами. Вырос на латиноамериканской музыке, рокабилли и кантри. В 1989 году он вместе с барабанщиком Полом Дикином и басистом Робертом Рейнольдсом основал группу Mavericks.

Коллектив начинал играть в панк- и рок-клубах Майами. Музыканты записали одноименный дебютный альбом, после чего в 1992 году подписали контракт с MCA. На создание их следующего релиза From Hell to Paradise их вдохновили истории тех, кто покинул Кубу при Кастро.

Мало был соавтором всех песен альбома What a Crying Shame (1994), который стал платиновым бестселлером, а заглавную песню номинировали на «Грэмми». В следующем году группа получила премию за лучшее кантри-исполнение дуэтом за кантри-поп-композицию Here Comes the Rain.

В перерывах между выступлениями с Mavericks Мало выпускал сольные проекты, в том числе El Cancionero de la Familia Vol 1, который вышел в 2002 году. Пластинка была записана полностью на испанском зыке В работе над ней принимали участие его жена Бетти, мать Норма и сестра Кэрол.

Mavericks распались в 2000 году, но воссоединились в 2011-м и продолжили гастролировать и записываться. Помимо этого, гитарист выпускал сольные альбомы, некоторые из которых были полностью инструментальными.

Рауль Мало и его группа Mavericks выступили в лондонском театре «Палладиум» в 2024 году, и это было его последнее выступление в Великобритании.

Ранее мы писали о смерти чешского актера кино и телевидения, радио- и телеведущего Патрика Хезуцкого.