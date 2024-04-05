Умерла 83-летняя актриса театра и кино Вера Чехова. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на зарубежное издание Zeit.

3 апреля на 84-м году жизни умерла Вера Чехова. Что стало причиной ее смерти — не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

Артистка родилась в Берлине в семье врача Вильгельма Руста и актрисы Ады Чеховой. Она дебютировала на сцене в 19 лет. Ее карьера в кино началась с 50-х годов. Вера известна благодаря таким проектам, как «Утром в понедельник», «Место преступления», «Одно дело на двоих», «Врач из Сталинграда».

В 1984 году она вместе с мужем сняла документальный фильм «Чехов в моей жизни». В конце 90-х Вера завершила актерскую карьеру и стала работать режиссером.

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