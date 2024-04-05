Скоропостижно умер актер «Доктора Кто» и «Последнего королевства» Адриан Шиллер. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

Новость о смерти актера подтвердил его агент Скотт Маршал. Он заявил, что Андриан умер «слишком рано». Незадолго до смерти Шиллер вернулся из Сиднея, где снимался в «Трилогии Лемана».

Также о кончине знаменитости высказалась его сестра Джинни. Она сообщила, что Адриан скоропостижно умер у себя дома. При этом Джинни не стала называть причину его смерти.

«У него было так много очень дорогих друзей — приношу извинения тем из вас, кто узнает об этом здесь. Мы расскажем больше о планах на похороны и поминки в свое время», — высказалась родственница умершего.

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