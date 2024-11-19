Умерла 68-летняя сестра Джима Керри через год после свадьбы. О смерти Риты сообщил ее супруг в соцсети.

14 ноября 2024 года ушла из жизни Рита Керри. Что стало причиной смерти — не уточняется. Известно, что женщина умерла в окружении близких. Муж Керри верит, что сможет вновь встретиться с ней.

«У Риты всегда была любящая душа, и она хотела помочь всем, даже совершенно незнакомым людям. Прощай, моя возлюбленная. Прощай, мой друг. До тех пор, пока мы не встретимся снова… Твой лучший друг и муж, Алекс», — написал муж Риты.

Напомним, что супруги были вместе 16 лет, но поженились только в 2023 году.

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