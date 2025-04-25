Умерла 63-летняя актриса сериала «Она написала убийство» Лар Парк-Линкольн

После борьбы с раком груди умерла актриса сериала «Она написала убийство» Лар Парк-Линкольн. Об этом сообщает зарубежное издание Variety.

22 апреля умерла 63-летняя Лар Парк-Линкольн. Актриса с 2008 года боролась с раком груди и перенесла 17 операций.

Известно, что в 2015 году умер супруг актрисы, который также боролся с раком. У Лар остались дочь, сын, сестра и четверо внуков.

Умершая дебютировала на экранах в проекте «Тихая пристань». Также она сыграла в сериалах «Пятница 13-е. Часть VII: Новая кровь», «Она написала убийство», «Беверли-Хиллз, 90210», «Охотник», «Вне закона», «Шоссе в рай».

Ее последняя роль была в проекте 2022 года — «Вечеринка призраков».

«За свою 45-летнюю карьеру Лар оставила незабываемый след в Голливуде благодаря своим ярким ролям и стремлению наставлять начинающих актеров», — сказано в некрологе.

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