«Не могла ни есть, ни говорить»: 28-летняя тревел-блогер умерла после мучительной болезни

Немецкий тревел-блогер Ванесса Конопка умерла в возрасте 28 лет. Девушка скончалась спустя несколько месяцев после того, как у нее диагностировали тяжелое поражение печени и пневмонию.

Ванесса потеряла сознание на новогодней вечеринке на Филиппинах, куда приехала со своим парнем Фернандо. Блогер не могла нормально есть, ходить и говорить из-за тяжелого поражения печени и пневмонии.

Парень девушки пытался собрать более 227 тыс. долларов на перевозку Конопки санитарной авиацией в Германию.

В феврале Ванессе стало лучше. Фернандо публиковал фото, на которых девушка гуляет. Он говорил, что пневмония практически прошла, и ей предстоит длительный курс реабилитации. Но внезапно, 7 марта, Конопка скончалась в больнице на острове Боракай.

«Она показала мне, как любить себя и как следовать своим мечтам! Я буду любить тебя вечно, и мы, возможно, увидимся снова», - написал бойфренд девушки в социальных сетях.

Блогер вела канал Happiness Crossing, в котором рассказывала о путешествиях.

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