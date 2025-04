Умер певец и продюсер группы Men At Work Питер МакИэн

Ушел из жизни певец Питер МакИэн. Он был продюсером группы Men At Work и работал над двумя альбомами коллектива - Business As Usual и Cargo.

Информацией о смерти артиста поделился фронтмен группы Колин Хэй в личном блоге. Он принес свои соболезнования, но детали кончины не раскрыл. Также неизвестно, от чего именно умер Питер и как он провел последние дни жизни.

Отметим, что именно МакИэну группа Men At Work обязана хитами Who Can It Be Now, Down Under, Be Good Johnny, Dr Heckyll & Mr Jive и другим. В 1982 году за свою работу Питер даже был удостоен награды «Продюсера года» от журнала Cashbox. Кроме того, артист сотрудничал и с другими исполнителями.

Ранее умер музыкальный продюсер групп Queen и The Cars Рой Томас Бейкер. Ему было 78 лет. Причина смерти не раскрывается.

Также недавно не стало 24-летней актрисы Софи Найвайд. Близкие звезды делились, что она умерла от последствий самолечения.