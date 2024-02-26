Умер 87-летний актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Эрнст Романов

Стало известно о смерти 87-летнего актера Эрнста Романова, сыгравшего в фильме «Собака на сене», а также сериале «Улицы разбитых фонарей». Причина смерти не уточняется.

Новость об уходе Эрнста из жизни опубликовала пресс-служба Театра имени Андрея Миронова.

«Мы приносим глубокие соболезнования супруге Эрнста Романова Лейли Зениковне Киракосян, его детям и внукам», - говорится в сообщении.

В театре напомнили, что Эрнст сыграл более 200 ролей в кино. Он исполнил роли в выдающихся картинах «Монолог», «Жизнь Клима Самгина», «Прошу слова» и других, работал в Театре Ленсовета, Театре имени А.С. Пушкина, БДТ.

В Театре имени Миронова в январе Эрнст последний раз сыграл чеховского героя в пьесе «Вишневый сад». Он выходил на сцену в роли Фирса 136 раз.

Ранее сообщалось о смерти другого актера из «Улиц разбитых фонарей» Константина Капитана. Он скончался в возрасте 56 лет.