Умерла 33-летняя актриса Марсела Алькасар Родригес после ритуала очищения

Умерла принявшая яд лягушки 33-летняя актриса Марсела Алькасар Родригес. О смерти знаменитости сообщили ее коллеги в соцсети.

Актриса решила пройти ритуал духовного очищения, который аборигены используют для вывода токсинов из организма. Для этого она приняла яд лягушки, а после почувствовала ухудшение самочувствия. У нее начались рвота, диарея, судороги. Артистку доставили в больницу Красного Креста, но медики не смогли спасти ей жизнь.

Шаман, проводивший обряд, узнав о смерти Родригес, сбежал. На данный момент идут его поиски.

«С глубоким прискорбием сообщаем о смерти нашей любимой коллеги и подруги Марселы Алькасар Родригес. Ее уход оставил огромную пустоту в наших сердцах и в нашем профессиональном сообществе. Ее преданность делу и целеустремленность оставили глубокий след в сердцах всех, кому посчастливилось работать рядом с ней», — сказано в некрологе.

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