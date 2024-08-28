Умерла 32-летняя телеведущая Эльвира Петрова из-за оторвавшегося тромба. О смерти телеведущей сообщили ее друзья в соцсети.

28 августа в Пензе состоялось прощание с Эльвирой Петровой. Телеведущая скончалась на 33-м году жизни из-за оторвавшегося тромба.

Друзья Эльвиры не могут смириться с ее смертью. По их словам, у телеведущей было много энергии и планов на жизнь.

«Сожалею, что вселенная отмерила ей всего 32 года: невероятно мало для человека ее энергии, творческого запала и огромного желания реализовать задуманное», — высказались близкие Петровой.

Эльвира была телеведущей, бывшим шеф-редактором телеканала «Экспресс» и продюсером коммерческих проектов.

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