Умер звезда «Властелина колец» и «Зены – королевы воинов» Дэвид Уитерлей

Умер актер из «Властелина колец» и «Зены – королевы воинов» Дэвид Уитерлей. Мужчине было 85 лет. Об этом сообщается в некрологе, который был опубликован на сайте The New Zealand Herald.

Семья знаменитости подтвердила информацию о его уходе из жизни. Но причина не сообщается. Известно, что траурные церемонии назначены на 19 декабря.

Дэвид Уитерлей был английским, австралийским и новозеландским актером, который запомнился после участия в ряде фэнтези-проектов. Он снялся в популярных сериалах: «Зена – королева воинов» и «Удивительные странствия Геракла», а также принимал участие в съемках «Властелина колец: Братство кольца» режиссера Питера Джексона.

Звезда родился 1 марта 1939 года в Лондоне. На момент смерти ему было 85 лет. Свою карьеру в кино он начал в 1970-х, не только снимался, но и озвучивал персонажей.

Дэвид был актером кино, ТВ, театра и артистом на радио. До этого он пытался сделать военную карьеру, но после аварии на мотоцикле ушел из канадской армии.

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