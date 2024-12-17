Баскетболист Янис Тимма просил связаться с Анной Седоковой после своей кончины. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В ночь с 16 на 17 декабря ушел из жизни экс-супруг Анны Седоковой. Его тело нашли в центре Москвы в многоэтажном доме. По информации источника, рядом с баскетболистом был найден его телефон, на заставке которого оставлена фраза: «Позвоните Анне».

Известно, что Янис тяжело переживал развод с артисткой. После расставания он писал грустные посты в соцсети и обвинял Анну в меркантильности.

Спортсмен ушел из жизни после дня рождения певицы, которой исполнилось 42.

Как сообщает источник, в ближайшее время криминалисты проверят кровь баскетболиста.

Сама Анна не комментировала смерть экс-возлюбленного.

Ранее Янис Тимма трогательно поздравил певицу Анну Седокову с 42-летием после развода. Подробности читайте в этой новости.