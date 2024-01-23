Умер звезда «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей» Саюталин

Актер из сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Александр Саюталин умер в 60 лет. Об этом сообщает Kp.ru.

В пресс-службе кинокомпании «Триикс медиа» выразили соболезнования в связи с уходом знаменитости. Он не только снимался, но и выходил на сцену театра. Прощание с Саюталиным пройдет в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы 25 января в 13:30.

«Великолепный актер, замечательный человек. От имени всей команды «Триикс Медиа» выражаем соболезнования родным и близким Александра», – говорят коллеги звезды.

Напомним, что на счету артиста участие в почти 100 фильмах. Также он служил театру «Дом» и выступал на сцене театра имени Ленсовета. В 2024 году планируется выход премьеры новой части проекта «Невский. Месть Архитектора», где сыграл Саюталин.

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