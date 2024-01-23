Перенес сложную операцию: умер основатель Boney M, автор хитов Rasputin и Daddy Cool Франк Фариан

Основатель группы Boney M, одной из главных в жанре диско, Франк Фариан ушел из жизни. Информация о смерти знаменитости появилась в таблоиде The Sun.

Информацию о кончине автора хитов Rasputin и Daddy Cool подтвердили члены его семьи. Фариан мирно ушел из жизни в 82 года в своем доме в Майами.

Физически продюсер был слаб из-за проблем со здоровьем. В 2022 году он перенёс сложную операцию по замене сердечного клапана. Из-за этого Фариан стал заметно терять в весе. Кроме того, ему приходилось пользоваться дыхательным аппаратом и инвалидной коляской.

Ранее стало известно о смерти создательницы «Игры престолов» Эйприл Ферри. Она ушла из жизни в возрасте 91 года. О причинах смерти знаменитости информация не приводилась.