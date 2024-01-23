Опубликовано 23 января 2024, 17:11
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Перенес сложную операцию: умер основатель Boney M, автор хитов Rasputin и Daddy Cool Франк Фариан
Основатель Boney M, автор хитов Rasputin и Daddy Cool Франк Фариан умер в 82 года.
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Основатель группы Boney M, одной из главных в жанре диско, Франк Фариан ушел из жизни. Информация о смерти знаменитости появилась в таблоиде The Sun.
Информацию о кончине автора хитов Rasputin и Daddy Cool подтвердили члены его семьи. Фариан мирно ушел из жизни в 82 года в своем доме в Майами.
Физически продюсер был слаб из-за проблем со здоровьем. В 2022 году он перенёс сложную операцию по замене сердечного клапана. Из-за этого Фариан стал заметно терять в весе. Кроме того, ему приходилось пользоваться дыхательным аппаратом и инвалидной коляской.
Ранее стало известно о смерти создательницы «Игры престолов» Эйприл Ферри. Она ушла из жизни в возрасте 91 года. О причинах смерти знаменитости информация не приводилась.
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