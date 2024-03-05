Умер звезда сериалов «Дикая Роза» и «Богатые тоже плачут»

Умер мексиканский актер кино и сериалов Хуан Вердуско. Он являлся звездой «мыльных опер», известных широкому кругу зрителей «Богатые тоже плачут», «Дикая Роза» и «Моя вторая мама». Об этом сообщает «Российская газета».

На счету 80-летнего артиста были сотни эпизодов в различных теленовеллах. Его видели в таких проектах, как «Мое очаровательное проклятье», «Моя любовь навсегда», «Настоящая любовь», «Чтобы вновь любить», «Чистая любовь» и во многих других. Он родился 28 января 1944 года в Чиауау, а сниматься начал в 1973 году.

О смерти актера стало известно 4 марта, об этом сообщили латиноамериканские СМИ со ссылкой на некролог ANDA – национального отраслевого профсоюза.

Коллеги Вердуско приносят свои соболезнования, но о причинах смерти не сообщается.

Ранее мы писали о том, что ушел из жизни советский спортивный комментатор Рабат Жанибеков. Мужчине был 81 год. Он являлся одним из первых казахстанских спортивных комментаторов. В период с 1968 по 2003 год он трудился редактором и комментатором на национальном телевидении, занимаясь освещением всесоюзных спортивных событий.

Кроме того, стало известно о смерти 74-летнего заслуженного артиста России Евгения Валуева. Смерть актера подтвердили в Вологодском драматическом театре, где он служил с 1974 года.