Умер звезда сериала «Альф» Бенджи Грегори: тело нашли в автомобиле рядом с собакой

Умер актер Бенджи Грегори, ставший известным благодаря роли сына Таннеров Брайана в сериале «Альф». Ему было 46 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, тело звезды было найдено 13 июня в его собственном автомобиле, припаркованном на стоянке в городе Пеория. Также рядом с ним лежала его собака. Животное тоже было без чувств.

Что именно стало причиной смерти актера, пока не уточняется. Близкие Грегори рассказали, что 12 июня он поехал в банк, после чего не вернулся. По предварительной информации, Бенджи мог уснуть в машине и получить тепловой удар из-за сильной жары. Другие подробности смерти звезды выясняются.

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