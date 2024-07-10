Купила первую гитару и была главой фан-клуба: умерла мама певца Джона Бон Джови

Музыкант Джон Бон Джови сообщил о смерти 83-летней матери Кэрол Бон Джови. Она ушла из жизни 9 июля в медицинском центре Монмута в Лонг-Бранч в Нью-Джерси. Об этом сообщает Variety.

Всего через три дня женщина должна была праздновать свой день рождения, но не дожила до этого момента. Семья не стала раскрывать причины смерти, но выступила с заявлением.

«Наша мама была силой, с которой приходилось считаться, ее дух и умение действовать сформировали нашу семью. Нам будет очень не хватать ее», — поделился солист группы Bon Jovi.

Зарубежные СМИ пишут, что родственники приняли решение провести частную панихиду. Мать артиста была известным человеком среди поклонников коллектива. Она долгие годы была главой фан-клуба сына, а фанаты ласково называли ее «Мама Джови».

Кэрол была в молодости моделью, а в 1959 году познакомилась с будущим мужем - Джоном Бон Джови-старшим. Они были женаты 63 года. Во время брака женщина работала флористом, открыла свои магазины, а после занималась бизнесом. Она с детства поддерживала сына в том, чтобы он стал музыкантом. Именно она купила ему акустическую гитару.

«Она вставала вместе с сыном перед зеркалом в полный рост, и они вместе развлекались и исполняли песни», — пишут СМИ.

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