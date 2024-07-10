В возрасте 48 лет умер режиссер Владимирского театра кукол Сергей Ерофеев. Об этом сообщает «Российская газета».

Руководство Владимирского театра кукол выложило в соцсетях некролог, посвященный актеру Сергею Ерофееву. Артист и режиссер театра скончался на 49-м году жизни. Причина смерти не раскрывается.

«Это неожиданная, неописуемая, невосполнимая утрата для всех нас. Сергей проработал в театре более 20 лет, воплотил множество ролей, в совершенстве владел всеми видами кукол. Он создавал незабываемые, яркие и такие разные художественные образы на сцене», — сказано в сообщении.

Прощание с артистом состоится в родном городе Ерофеева — Новочебоксарске.

Сергей Ерофеев окончил Нижегородское театральное училище и Санкт-Петербургскую академию театра и кино. На его счету более шестидесяти ролей в театре кукол.

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