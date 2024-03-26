Умер актер из «Убийства в Восточном экспрессе» Фриц Веппер

В Баварии ушел из жизни известный немецкий актер Фриц Веппер, сыгравший в фильме «Убийство в Восточном экспрессе» 2001 года. Ему было 82 года.

О смерти артиста сообщает Focus со ссылкой на его вдову Сюзанну. Он скончался 25 марта в хосписе в Баварии.

Фриц Веппер стал появляться на сцене с 11 лет. Его первой работой стала роль Питера Пэна. Актер снялся почти в 70 фильмах и сериалах. Он сыграл в известных картинах: «Кабаре», «Последней битве» Люка Бессона и Пуаро в телефильме «Убийстве в Восточном экспрессе».

Также артист запомнился зрителям по роли Гарри Кляйна — персонажа известного криминального сериала «Деррик», выходившего на экраны с 1974 по 1998 годы.

Актер долгое время болел раком. Также он перенес операцию на сердце. В конце прошлого года Веппер попал в больницу с заражением крови.

У актера осталась младшая дочь, а старшая умерла в 2019 году. Также в 2023 году его младший брат ушел из жизни из-за сердечной недостаточности.

Ранее умер на 78-м году жизни режиссер «Мосфильма» Олег Никитин. Как стало известно, постановщик ушел из жизни еще 23 марта. При этом причина его кончины не уточняется. Союз кинематографистов России выразил соболезнования родным Никитина и перечислило его заслуги в отечественной киноиндустрии.