В Чувашии прощаются с актрисой Любовью Стриженовой. Об этом сообщает aif.ru.

В минувшую пятницу, 12 июля, стало известно о смерти актрисы Любови Стриженовой. Еще в 2006 году она ушла в Киево-Николаевский женский монастырь в Чувашии, где приняла монашество с именем Иудифь.

Церемония прощания с актрисой проходит в том же монастыре, где и служила Стриженова. Проститься с ней пришли родные и близкие актрисы, в том числе сын Александр Стриженов и его жена Екатерина.

«Она была замечательным человеком, мудрой свекровью и золотой бабушкой! После себя она оставила 15 правнуков, мы все осиротели. Царствие Небесное», — рассказала Екатерина.

Монахиню и актрису похоронят на кладбище Рождественского скита.

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