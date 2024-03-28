Певица Стефани Лай умерла в 58 лет после обнаружения рака горла полгода назад

Стало известно о смерти певицы и актрисы Стефани Лай. Ей было 58 лет. За полгода до этого у исполнительницы выявили рак горла.

О смерти сообщила «Российская газета».

Лай скончалась 28 марта, она умерла во сне. Через два месяца певице должно было исполниться 59 лет.

Стефани Лай записала свой первый альбом в Гонконге. Это произошло в 1991 году. В фильмах она дебютировала в 1988-м, а в 1990-м снялась в сериале. В середине 1990-х годов она ушла из шоу-бизнеса.

Ранее сообщалось о смерти актера Юрия Ваксмана. Он скончался на банкете в свою честь в Ярославле. В кафе Дома актера Ваксман сидел между женой и помощницей и внезапно уронил голову на плечо соседки. К тому моменту артист был мертв. Присутствующие решили, что Ваксман расчувствовался, и засмеялись. Предварительно, у артиста были проблемы с сердцем.